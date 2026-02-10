Встреча-прогулка, где можно переключиться с привычных дел, выдохнуть и снова почувствовать себя. «Выдыхай» — это не тренировка и не лекция. Это несколько часов движения, новых знакомств, бережного женского общения и времени, которое можно посвятить себе. В программе: - Велопрогулка - Йога - Женское комьюнити - Разговор о теле и сексуальности - Сладкое завершение Начнёшь с велопрогулки и доедешь до озера Красное, где сделаешь лёгкую практику йоги. Познакомишься, пообщаешься с участниками и продолжишь маршрут через Московскую площадь. В завершении встречи будет разговор с психологом-сексологом Еленой Зориной о теле, женском здоровье, сексуальности и о том, как в повседневной жизни не терять контакт с собой. Количество мест ограничено. Запись по телефону