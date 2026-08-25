Ужин в стиле «Грядки»
Строителей б-р. 21
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Презентация сезонного спешла от бренд-шефа Владимира Брагина совместно с участниками Клуба Предпринимателей Кузбасса. «Грядки» – сезонное меню, где каждое блюдо отражает короткое и щедрое сибирское лето. Свежесть, яркость и глубина всех ингредиентов на пике их сезонного и спелого вкуса. В программе: - 5 курсов гастрономии - Живая музыка - Фотограф Количество мест ограничено. Бронь по телефону
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