Презентация сезонного спешла от бренд-шефа Владимира Брагина совместно с участниками Клуба Предпринимателей Кузбасса. «Грядки» – сезонное меню, где каждое блюдо отражает короткое и щедрое сибирское лето. Свежесть, яркость и глубина всех ингредиентов на пике их сезонного и спелого вкуса. В программе: - 5 курсов гастрономии - Живая музыка - Фотограф Количество мест ограничено. Бронь по телефону