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Ужин в стиле «Грядки»

«Забой», шахтёрский ресторан
Строителей б-р. 21

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2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Презентация сезонного спешла от бренд-шефа Владимира Брагина совместно с участниками Клуба Предпринимателей Кузбасса. «Грядки» – сезонное меню, где каждое блюдо отражает короткое и щедрое сибирское лето. Свежесть, яркость и глубина всех ингредиентов на пике их сезонного и спелого вкуса.   В программе: - 5 курсов гастрономии - Живая музыка - Фотограф Количество мест ограничено. Бронь по телефону

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