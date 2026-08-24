Кинопоказ с пивом и чипсами. О фильме: Виктор Наворски (Том Хэнкс) прилетает в Нью-Йорк, но в момент полёта в его родной стране происходит государственный переворот — и паспорт Виктора внезапно перестаёт существовать. Не имея права ни въехать в США, ни улететь обратно, он остаётся жить в транзитной зоне аэропорта. То, что могло бы стать кошмаром, превращается в удивительную историю о человечности, находчивости и умении оставаться собой в самых нелепых обстоятельствах.