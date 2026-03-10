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Еда
Про событие
Утренний ритуал, ради которого захочется встать пораньше. Что тебя ждёт: - Обсудишь самые горячие тренды 2026 года и нюансы осеннего макияжа. - Подарки (кое-что особенное, без чего не обойдётся ни один осенний макияж) - Вкусно позавтракаешь в эстетичной локации - Сделаешь кадры на память Дресс-код: Elegant Casual / Cocktail. Благородные осенние оттенки: бежевый, бургунди и шоколад. Количество мест ограничено. Для записи и вопросов звони по телефону
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