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Бьюти Завтрак

Фьюжн-кафе «Im Tun,» бульвар Строителей, 71к2

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Утренний ритуал, ради которого захочется встать пораньше. Что тебя ждёт: - Обсудишь самые горячие тренды 2026 года и нюансы осеннего макияжа. - Подарки (кое-что особенное, без чего не обойдётся ни один осенний макияж) - Вкусно позавтракаешь в эстетичной локации - Сделаешь кадры на память Дресс-код: Elegant Casual / Cocktail. Благородные осенние оттенки: бежевый, бургунди и шоколад. Количество мест ограничено. Для записи и вопросов звони по телефону

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