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Анатомия идеального шкафа: рациональный гардероб без лишних трат

Культурно-просветительский центр М. М. Сперанского, Притомский проспект, 6Бк1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Вторая встреча сообщества «Культура стиля». Как собрать гардероб, в котором вещи действительно работают на тебя, легко сочетаются между собой и соответствуют твоему образу жизни? На встрече разберёшь принципы рационального гардероба. Поговоришь о том, как подходить к его формированию осознанно, практично и без лишних покупок. Сбор гостей с 18:00. Начало в 18:30. Количество мест ограничено. Регистрация обязательна. По вопросам @popova_zakonystilya

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