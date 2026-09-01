Вторая встреча сообщества «Культура стиля». Как собрать гардероб, в котором вещи действительно работают на тебя, легко сочетаются между собой и соответствуют твоему образу жизни? На встрече разберёшь принципы рационального гардероба. Поговоришь о том, как подходить к его формированию осознанно, практично и без лишних покупок. Сбор гостей с 18:00. Начало в 18:30. Количество мест ограничено. Регистрация обязательна. По вопросам @popova_zakonystilya