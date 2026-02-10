Лекция про "вкусную" историю города Кемерово. Что ели щегловцы сто лет назад? А сколько стаканов чая мог выпить зажиточный крестьянин? На встрече с Дарьей Лончаковой из Центра экскурсий и краеведения узнаешь, что было на столах щегловцев, какие гастрономические привычки существовали в то время и как менялась местная кухня. А также попробуешь разобраться: существует ли кузбасская кухня и возможен ли гастротуризм в Кемерове? Вход свободный