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Щегловск гастрономический

Советская кондитерская
бульвар Строителей, 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Еда

Про событие

Лекция про "вкусную" историю города Кемерово. Что ели щегловцы сто лет назад? А сколько стаканов чая мог выпить зажиточный крестьянин? На встрече с Дарьей Лончаковой из Центра экскурсий и краеведения узнаешь, что было на столах щегловцев, какие гастрономические привычки существовали в то время и как менялась местная кухня. А также попробуешь разобраться: существует ли кузбасская кухня и возможен ли гастротуризм в Кемерове? Вход свободный

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