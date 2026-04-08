Место, где время будто останавливается, а ароматы свежей выпечки и шоколада переносят в тёплые воспоминания из детства. Почему стоит зайти? — Классические сладости по ГОСТу — картошка, корзинки, песочные кольца и многое другое — Торты на витрине и на заказ — «Прага», «Медовик», «Наполеон», «Птичье молоко» и другие легендарные десерты — Доставка и самовывоз — Уютная атмосфера — Кондитерская постоянно проводит мастер-классы, поэтические вечера и экскурсии Здесь каждый найдёт что-то родное: бабушкины вафли, любимые конфеты из детства или торт, который раньше покупали на праздники. График работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00 Точка продаж есть в ТЦ Облака; Щегловский базар.