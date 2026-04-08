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Лес
Кемерово, Притомский проспект, 35к1
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Кулинарная лавка «Лес» — это готовая еда ресторанного уровня, которая будет ждать тебя в городе. График работы: ежедневно с 7:30 до 22:00
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