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Кофеичная

Кемерово, улица Тухачевского, 22В

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«Кофеичная» — это авторская кофейня с акцентом на культуру созерцания, неспешного диалога и ритуалов, поиска и познания себя. Здесь объединяют кофейную классику с современными форматами самоисследования: гадают на кофейной гуще и на картах Таро. Это пространство, где чашка кофе становится не просто напитком, а поводом остановиться, прислушаться к себе и провести время осознанно. Тут можно выдохнуть, перезагрузиться и выйти с новым ощущением себя. График работы: Пн — Сб 10:00–21:00 Воскресенье 10:00–20:00
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