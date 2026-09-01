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Фейковая свадьба

Банкет-Холл «Соловей», проспект Ленина, 91

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Концептуальная вечеринка с размахом настоящего свадебного торжества, но без штампов в паспорте. Роль выбираешь сам: невеста, бывшая жениха, свидетель, который перебрал, или человек, которого никто не звал. У каждой роли — своя легенда и свой интерес на вечер. В программе: - интерактивная церемония, - праздничный банкет, - шоу от ведущего, - фотосессии, - DJ-сет Тайминг: 17:30 — Сбор гостей, welcome-зона, фотосессия и первые коктейли 18:00 — Официальный старт свадебной церемонии и шоу-программы Стоимость: Жених / Невеста (главные герои вечера) — 6000р Родители / Свидетели — 5000р Гости — 4000р Подробности и роли в тг @svadba_feik

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