Концептуальная вечеринка с размахом настоящего свадебного торжества, но без штампов в паспорте. Роль выбираешь сам: невеста, бывшая жениха, свидетель, который перебрал, или человек, которого никто не звал. У каждой роли — своя легенда и свой интерес на вечер. В программе: - интерактивная церемония, - праздничный банкет, - шоу от ведущего, - фотосессии, - DJ-сет Тайминг: 17:30 — Сбор гостей, welcome-зона, фотосессия и первые коктейли 18:00 — Официальный старт свадебной церемонии и шоу-программы Стоимость: Жених / Невеста (главные герои вечера) — 6000р Родители / Свидетели — 5000р Гости — 4000р Подробности и роли в тг @svadba_feik