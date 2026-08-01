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Формат для тех, кто понимает, что отжигать можно и днём с чашечкой кофе в руке. В программе: + маркет вещей ручной работы + холодные/горячие напитки на выбор + энергичная музыка Лайнап: • rostic's • inotmob • ksan • djazzy Вход свободный
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