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Среда+ кофе рейв

Собрание, Советский проспект, 2/9

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Еда

Про событие

Формат для тех, кто понимает, что отжигать можно и днём с чашечкой кофе в руке. В программе: + маркет вещей ручной работы + холодные/горячие напитки на выбор + энергичная музыка Лайнап: • rostic's • inotmob • ksan • djazzy Вход свободный

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