Иммерсивный лагерь выходного дня с развлечениями.

Свадьба, на которой ты ещё не был. Но есть нюанс.

Жениха пока нет. Невесты тоже.

Сценарий знает только команда.

Ты приезжаешь вроде бы гостем, а дальше можешь внезапно стать свидетелем, родственником co стороны жениха, подругой невесты... или вообще главным героем этой свадьбы.

Будешь выбирать молодожёнов, делиться на две семьи, устраивать выкуп, знакомить «родственников», слушать тосты, дарить подарки, фотографироваться, танцевать первый танец, и и всё без смены фамилии.

Никакой подготовки, нервной невесты, кредита на банкет и вопроса: «А сколько класть в конверт?»

Только самая весёлая часть свадьбы.

В программе:

- пицца от «Сильвера»

-перформанс от ДРУГ

- DJ, музыка, шоу и танцы

- званый ужин

- турбаза, лес, баня, озеро и утро без обязательного подъёма под горн

Заезд - 15:00

Старт программы - 16:00

2 дня, 1 ночь

Все вопросы по телефону и в тг @wadik_us