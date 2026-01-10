Вечер настольных игр и кино в уютной компании. В 18:00 тебя ждут за настолками: «Манчкин», «Элиас», «Бункер», «Дженга», классические шахматы и нарды, а из активных игр — настольный теннис, и этим список не ограничивается. С 20:00 просмотр «Рок-н-рольщиков». Можно присоединиться или остаться за игровым столом. Запись в тг @sredaonelove