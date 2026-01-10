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Кино и настолки

среда
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино
Игры

Про событие

Вечер настольных игр и кино в уютной компании. В 18:00 тебя ждут за настолками: «Манчкин», «Элиас», «Бункер», «Дженга», классические шахматы и нарды, а из активных игр — настольный теннис, и этим список не ограничивается. С 20:00 просмотр «Рок-н-рольщиков». Можно присоединиться или остаться за игровым столом. Запись в тг @sredaonelove

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