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Про событие
Вечер настольных игр и кино в уютной компании. В 18:00 тебя ждут за настолками: «Манчкин», «Элиас», «Бункер», «Дженга», классические шахматы и нарды, а из активных игр — настольный теннис, и этим список не ограничивается. С 20:00 просмотр «Рок-н-рольщиков». Можно присоединиться или остаться за игровым столом. Запись в тг @sredaonelove
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