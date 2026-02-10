Пять курсов, пять вин и пять совершенно разных историй о том, как еда и вино могут раскрывать друг друга.
На встрече шеф-повар Елена Ардеева представит 5 авторских курсов. О винах расскажет сомелье Иван Рженицын.
В этот вечер будешь искать идеальные сочетания еды и вина — от первой брускетты до десерта.
В меню:
- Брускетта с анчоусом, перцем и лимоном
* Совиньон Блан Брют, ЮАР
- Брускетта с ростбифом, имбирным соусом и пармезаном
* Креман де Луар Розе
- Салат с креветкой, манго и свитчили
* Рислинг Кабинет Feinherb, Мозель
- Паштет из куриной печени с пьяной грушей
* Россо Пассито, Венето
- Чизкейк с варёной сгущёнкой
* Порту Вальриш Бранко
Количество мест ограничено.
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