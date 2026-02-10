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Ужин-дегустация «Искусство сочетания» (The Art of Pairing)

Винотека «БонВин», проспект Ленина, 59А

Начало:

Завершение:

5600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Пять курсов, пять вин и пять совершенно разных историй о том, как еда и вино могут раскрывать друг друга.

На встрече шеф-повар Елена Ардеева представит 5 авторских курсов. О винах расскажет сомелье Иван Рженицын.

В этот вечер будешь искать идеальные сочетания еды и вина — от первой брускетты до десерта.

В меню:

  • Брускетта с анчоусом, перцем и лимоном

* Совиньон Блан Брют, ЮАР

  • Брускетта с ростбифом, имбирным соусом и пармезаном

* Креман де Луар Розе

  •  Салат с креветкой, манго и свитчили

* Рислинг Кабинет Feinherb, Мозель

  • Паштет из куриной печени с пьяной грушей

* Россо Пассито, Венето

  • Чизкейк с варёной сгущёнкой

* Порту Вальриш Бранко

Количество мест ограничено.

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