Культурное пространство, созданное в дикой СРЕДЕ. Место для работы и обитания творческих людей разных профессий и направлений. Объединили несколько площадок в разных форматах: творческая мастерская, концертный зал, бар-нетворкинг, зона отдыха, внутренний двор. P.s. пространство сформировалось на месте закрытой арт-мастерской «Ковёр».
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