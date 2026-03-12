Практический мастер-класс для всех, кому голос важен в профессии. Голос — это управленческий инструмент. Это то, чем ты: - ведёшь команду - проводишь переговоры - выступаешь - удерживаешь внимание аудитории Глубина звучания = глубина влияния. Харизма — это состояние, которое можно выстроить. В программе мастер-класса работа с: - телесной опорой и устойчивостью - глубиной и объёмом тембра - интонацией статуса - управлением вниманием - эмоциональной амплитудой Ты почувствуешь разницу между “говорить” и “влиять”. Если ты понимаешь, что готов звучать на уровне своих амбиций — приходи. Тренер: Инна Бервено — режиссёр, телеведущая и тренер по публичным выступлениям. Запись в тг @avoice_vocal