Первый в городе Кемерово иммерсивный спектакль по специально написанной пьесе кемеровского драматурга Анастасии Кондриной. Спектакль-променад начнётся у Театра для детей и молодёжи (отправление от театра — улица Арочная, 37). Всего двадцать зрителей отправятся на заказном автобусе прямо в 1921 год. Спектакль проходит в малоизвестном кемеровчанам, но таком важном для истории города, здании — Главной конторе Копикуза 1917 года постройки. Зрители станут участниками спектакля. Станут «Четвёртой группой».