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  1. Кемерово
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Четвёртая группа

Театр для детей и молодёжи
Арочная, 37

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Первый в городе Кемерово иммерсивный спектакль по специально написанной пьесе кемеровского драматурга Анастасии Кондриной. Спектакль-променад начнётся у Театра для детей и молодёжи (отправление от театра — улица Арочная, 37). Всего двадцать зрителей отправятся на заказном автобусе прямо в 1921 год. Спектакль проходит в малоизвестном кемеровчанам, но таком важном для истории города, здании — Главной конторе Копикуза 1917 года постройки. Зрители станут участниками спектакля. Станут «Четвёртой группой».

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Гриша
19 апреля 2025, 00:20

Солдаут (

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