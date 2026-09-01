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Театр для детей и молодёжи

Кемерово, Красная улица, 9

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Театр – культурно значимое место в Кемерово и области. И хотя он молод, многочисленные творческие победы свидетельствуют об успехе и популярности. Труппа состоит из молодых актеров, окончивших театральные и культурные вузы. Репертуар театра рассчитан на людей всех возрастных категорий – взрослых, подростков и малышей. В программе можно найти постановки произведений отечественной и зарубежной классической и современной драмы.
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