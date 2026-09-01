Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
Нью-вейв дуэт из Екатеринбурга. Музыка коллектива — это переосмысление сложившихся в отечественном роке и пост-панке традиций, смешанных с мыслями и переживаниями наших дней. Песни дуэта близки каждому, кто родился и вырос на постсоветском пространстве и живет с внутренней дилеммой о том, как реальность может быть одновременно столь жестокой, но при этом красивой и романтичной. На счету группы четыре полноформатных альбома: «Когда я научусь» (2016), «Сияние» (2018) и «В памяти навечно» (2022), Главный герой (2024).
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи