Нью-вейв дуэт из Екатеринбурга. Музыка коллектива — это переосмысление сложившихся в отечественном роке и пост-панке традиций, смешанных с мыслями и переживаниями наших дней. Песни дуэта близки каждому, кто родился и вырос на постсоветском пространстве и живет с внутренней дилеммой о том, как реальность может быть одновременно столь жестокой, но при этом красивой и романтичной. На счету группы четыре полноформатных альбома: «Когда я научусь» (2016), «Сияние» (2018) и «В памяти навечно» (2022), Главный герой (2024).