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Сова

Эфир
бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3700₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Нью-вейв дуэт из Екатеринбурга. Музыка коллектива — это переосмысление сложившихся в отечественном роке и пост-панке традиций, смешанных с мыслями и переживаниями наших дней. Песни дуэта близки каждому, кто родился и вырос на постсоветском пространстве и живет с внутренней дилеммой о том, как реальность может быть одновременно столь жестокой, но при этом красивой и романтичной. На счету группы четыре полноформатных альбома: «Когда я научусь» (2016), «Сияние» (2018) и «В памяти навечно» (2022), Главный герой (2024).

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