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Осенний тур 2026, в котором прозвучат новые песни и старые хиты. Киноплёнка — одна из ведущих пост-панк групп Сибири, в звучании которой, помимо основного жанра, умело переплетены готик-рок и инди в лучшем своём выражении. Зайдёт любителям Кино, Буерак, Сруб и Агата Кристи.
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