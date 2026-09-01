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Киноплёнка

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Осенний тур 2026, в котором прозвучат новые песни и старые хиты. Киноплёнка — одна из ведущих пост-панк групп Сибири, в звучании которой, помимо основного жанра, умело переплетены готик-рок и инди в лучшем своём выражении. Зайдёт любителям Кино, Буерак, Сруб и Агата Кристи.

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