Аутентичный бар в Редакции. 20 кранов от пивоварни Jaws Brewery. Пиво, сидры и медовухи от разных производителей. Вкусные закуски и горячие сэндвичи от #вФаrsh. Живая музыка каждые выходные . Режим работы: Пн-Чт,Вс - 16:00-1:30 Пт, Сб - 16:00-3:00