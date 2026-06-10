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Jawsspot

Кемерово, Октябрьский проспект, 28к2

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Аутентичный бар в Редакции. 20 кранов от пивоварни Jaws Brewery. Пиво, сидры и медовухи от разных производителей. Вкусные закуски и горячие сэндвичи от #вФаrsh. Живая музыка каждые выходные . Режим работы: Пн-Чт,Вс - 16:00-1:30 Пт, Сб - 16:00-3:00
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