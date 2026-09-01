Презентация новых песен и исполнение лучших хитов. Тебя ждёт полное погружение в лор вселенной Тима Аспера, новые треки и проверенные временем хиты. Концерт станет перформансом, историей и чистой эмоцией. IXTERS – это не просто название фанатского комьюнити, а кодовое имя тех, кто чувствует этот мир на одной волне с Asper X. При входе стоимость билетов будет выше (при их наличии). Вопросы по телефону