Квартирник Лилии Шакировой от «Академии Счастливых людей». В программе вечера танцы, ритмичные песни, стихи и медляки. На квартирнике каждый человек без специальной подготовки может выступить на сцене по предварительной записи. Формат участия: - Участник (выступает на сцене) 2200р - Гость (отдыхает в зале) 1500р Сбор гостей — 16:45. Запись обязательна. Вопросы по телефону и в тг @liliyasha18