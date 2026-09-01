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Вечер сибирского купечества

Дом-музей «Сибирский купец», Сосновый бульвар, 3, п. Журавлёвы Горы

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Экскурсия-погружение в сибирскую купеческую жизнь XIX века. Побываешь в настоящем купеческом доме и узнаешь, как жили, принимали гостей и проводили вечера в те времена. Приготовишь традиционные блюда в русской печи, накроешь большой стол и соберёшься со всеми в сибирском купеческом доме. А после ужина будут народные песни, распевки и тёплые разговоры за столом. В программе: — индивидуальная фотосессия для каждого участника — экскурсия по купеческому дому XIX века — приготовление традиционных блюд в русской печи — ужин в большой горнице и песни за столом Дресс-код: купеческий стиль XIX века Бронь по предоплате в личные сообщения @komitet_opora_kuzbass

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