Экскурсия-погружение в сибирскую купеческую жизнь XIX века. Побываешь в настоящем купеческом доме и узнаешь, как жили, принимали гостей и проводили вечера в те времена. Приготовишь традиционные блюда в русской печи, накроешь большой стол и соберёшься со всеми в сибирском купеческом доме. А после ужина будут народные песни, распевки и тёплые разговоры за столом. В программе: — индивидуальная фотосессия для каждого участника — экскурсия по купеческому дому XIX века — приготовление традиционных блюд в русской печи — ужин в большой горнице и песни за столом Дресс-код: купеческий стиль XIX века Бронь по предоплате в личные сообщения @komitet_opora_kuzbass