Самые эксцентричные и яркие глэмеры российской металл-сцены. Тебя ждёт готический шик, тёмная радость и уничтожающее безумие эстетики Neverlove. Слэмы, стейдждайвинг, трэш, угар — уже давно само собой разумеющееся на концертах банды, однако в этом туре у группы планируется ещё больше перфомансов, ещё лучший звук и шоу, и много других сюрпризов.