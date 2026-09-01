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Самые эксцентричные и яркие глэмеры российской металл-сцены. Тебя ждёт готический шик, тёмная радость и уничтожающее безумие эстетики Neverlove. Слэмы, стейдждайвинг, трэш, угар — уже давно само собой разумеющееся на концертах банды, однако в этом туре у группы планируется ещё больше перфомансов, ещё лучший звук и шоу, и много других сюрпризов.
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