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Кемерово, бульвар Строителей, 54А

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Двухуровневый ночной клуб

Здесь часто проходят концерты популярных исполнителей и тематические вечеринки.

Режим работы:

Пт-Сб с 22:00 до 5:00

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