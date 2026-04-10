Двухуровневый ночной клуб
Здесь часто проходят концерты популярных исполнителей и тематические вечеринки.
Режим работы:
Пт-Сб с 22:00 до 5:00
Двухуровневый ночной клуб
Здесь часто проходят концерты популярных исполнителей и тематические вечеринки.
Режим работы:
Пт-Сб с 22:00 до 5:00
Самые эксцентричные и яркие глэмеры российской металл-сцены. Тебя ждёт готическ...
от 1800₽
Вечер живой музыки и искренних эмоций, созданный для романтики. Весь зал станет...
от 2200₽
Биографический сторителлинг в его релизах в сочетании с мощными гитарными, бараб...
от 2500₽
Для тех, кто любит стильные лайвы, современную поп-сцену и музыку с лёгкой мелан...
от 3000₽