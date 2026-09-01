Вечер живой музыки и искренних эмоций, созданный для романтики. Весь зал станет продолжением романтики для пар, а для свободных — шансом встретить своего человека. Каждый гость получит браслет: сразу понятно, кто в поиске, а кто уже нашёл свою половинку. В программе — авторские треки CHEBANOV, душевный поп-рок и знакомые всем хиты. Иван Чебанов — участник «Голоса», финалист «Фантастики» (Первый канал) и «Богатырских игр» (СТС), артист Big Love Show, VK Fest, ДвижФеста и Aguteen Forum. Сбор гостей за 1 час до начала.