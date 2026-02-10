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Возвращение гриль-паба «Ньюпорт» и развлекательное шоу в его честь. В программе: - Вокал - Наталья Медведева, ведущий: Александр Терёхин - Розыгрыш подарков и призов - Новое гриль-меню - Дискотека от DJ Сбор в 18:00 Начало в 19:00 Количество мест ограничено. Бронь столов по телефону
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