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Йорш. День 1

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улица Дзержинского, 13А

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от 1700₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Один из хедлайнеров отечественной панк-рок-сцены отмечает 20-летие и отправляется в самый масштабный тур за всю историю группы. От андеграундных баров, тесных подвалов и локальной узнаваемости до гигантских фестивальных сцен, горячих ротаций на радио и туров, охватывающих сотню городов за год. От репетиций в подмосковном ДК до песен, которые знает и поёт вся страна. Этот путь стоил каждой капли пота, каждого синяка в слэме и каждой бессонной ночи в туровом автобусе. Мальчик с ирокезом вырос и празднует свой юбилей. Двадцать лет драйва, угара и панк-рока. Двадцать лет вместе с тобой. Слэм, угар и панк-рок, где ты станешь частью истории. Будет шумно, будет яростно, будет по-настоящему!

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