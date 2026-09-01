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Кемерово, улица Дзержинского, 13А

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Крафтовый бар в самом центре города. Каждый день новый формат перезагрузки: кикер, бир-понг, домино, пивное казино, стендап, концерты с живой музыкой, видеопоказы, читки пьес и многое другое. Огромный выбор напитков, неповторимое меню, классные бармены, потрясающая ламповая атмосфера 80-х и крутой пинбол Stern Metallica. Очень вкусная кухня — потому что одними напитками сыт не будешь! Режим работы: Вс-Чт 16:00–01:00 Пт-Сб 16:00–04:00 https://reloadbar.ru/
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