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Толк
Кемерово, Октябрьский проспект, 28к2
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Настойки, коктейли и еда. Режим работы: Пн — Чт 19:00–03:00 Пт — Сб 19:00–04:00 Воскресенье 19:00–02:00
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