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Milton Bar

Кемерово, Октябрьский 2б

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Бар, в котором соседствуют вкусная кухня, уникальная коктейльная карта и неповторимая атмосфера. Режим работы: Пн — Чт 11:00–02:00 Пятница 11:00–04:00 Суббота 12:00–04:00 Воскресенье 12:00–02:00 Сайт: https://miltonbar.ru
Карта места...

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