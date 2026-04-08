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Milton Bar
Кемерово, Октябрьский 2б
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Бар, в котором соседствуют вкусная кухня, уникальная коктейльная карта и неповторимая атмосфера. Режим работы: Пн — Чт 11:00–02:00 Пятница 11:00–04:00 Суббота 12:00–04:00 Воскресенье 12:00–02:00 Сайт:
https://miltonbar.ru
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