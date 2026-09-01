Концерт от группы RAMMproJect, воссоздающий оригинальное звучание RAMMSTEIN и атмосферу стадионных шоу. Ты услышишь не только бессмертные хиты, как Du hast, Sonne, Mein herz brennt, Moskau, но и раритетные вещи, как Altermann, Bestrafe mich, Du riechst so gut. Потрясное шоу, чистый звук, мощная энергетика перезарядят твои батарейки для противостояния повседневным вызовам. Тебя ждёт: — Голос, неотличимый от Линдеманна — оригинальные инструментальные партии — самые громкие хиты + раритеты — шоу со спецэффектами и новым театралом — Энергия и харизма мощнейших сочинских пацанов - RAMMproJect