ультралюбовь
улица Мичурина, 120Б/1
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от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Кино
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Про событие
Песни, завораживающие своей любовью, теплотой и рефлексией. Группа ультралюбовь — новый культурный феномен сибирской сцены. Пронизывающие тексты, терапевтические мелодии для души, мрачная и красивая лирика о самом главном. Музыканты покажут свой новый альбом — лиричные баллады, крепкие боевики и незабываемые мелодии. Также в программе тебя ждут авторские стихотворения, кинопоказ фильма «Фабельманы» и напитки.
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