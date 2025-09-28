Песни, завораживающие своей любовью, теплотой и рефлексией. Группа ультралюбовь — новый культурный феномен сибирской сцены. Пронизывающие тексты, терапевтические мелодии для души, мрачная и красивая лирика о самом главном. Музыканты покажут свой новый альбом — лиричные баллады, крепкие боевики и незабываемые мелодии. Также в программе тебя ждут авторские стихотворения, кинопоказ фильма «Фабельманы» и напитки.