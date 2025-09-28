ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

ультралюбовь

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Концерты

Про событие

Песни, завораживающие своей любовью, теплотой и рефлексией. Группа ультралюбовь — новый культурный феномен сибирской сцены. Пронизывающие тексты, терапевтические мелодии для души, мрачная и красивая лирика о самом главном. Музыканты покажут свой новый альбом — лиричные баллады, крепкие боевики и незабываемые мелодии. Также в программе тебя ждут авторские стихотворения, кинопоказ фильма «Фабельманы» и напитки.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста