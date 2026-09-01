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Трио «Moonshine»

Grill-bar42, проспект Ленина, 90/2

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от 1000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

«Джазовая среда» и московское блюзовое трио Юрия Новгородского Moonshine. Moonshine соединяет блюз, фолк и другие жанры, создавая узнаваемое звучание с живой энергетикой и неформальной подачей. В арсенале музыкантов — гитары, губные гармоники, банджо, слайд-гитара, перкуссия и множество необычных инструментов, а вокал дополняет эту музыкальную смесь. На сцене — Юрий Новгородский, Михаил Данилов и Евгений Глухов. Сбор гостей с 19:00.

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