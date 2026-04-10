Путешествие за пределы привычного звучания.

Это не просто концерт, а диалог с восприятием, где каждый звук становится частью космического проникновения. Тебя ждёт полёт над невиданным и исчезновение неосознанного. Авангардный джаз, свободная импровизация, электроника и акустика сплетутся в единое звуковое полотно, которое создаётся здесь и сейчас.

Исполнители: Родион Литвинов (гитары), Алаш Байыр-Оол (саксофоны), Егор Мирошник (синтезаторы), Александр Селивёрстов (басы) и Евгений Попов (ударные).

Количество мест ограничено.