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Вечер авангардного джаза «Интерактивные звуковые абстракции»

Литера, Советский проспект, 40

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Путешествие за пределы привычного звучания.

Это не просто концерт, а диалог с восприятием, где каждый звук становится частью космического проникновения. Тебя ждёт полёт над невиданным и исчезновение неосознанного. Авангардный джаз, свободная импровизация, электроника и акустика сплетутся в единое звуковое полотно, которое создаётся здесь и сейчас.

Исполнители: Родион Литвинов (гитары), Алаш Байыр-Оол (саксофоны), Егор Мирошник (синтезаторы), Александр Селивёрстов (басы) и Евгений Попов (ударные).

Количество мест ограничено.

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