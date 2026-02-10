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Большое Бинго по-русски

Гриль-бар42
проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Музыкальная иммерсивная битва на русский лад. Тебя ждут: - любимые хиты - азарт музыкального бинго - презентация новой обложки журнала «Авторский проект. Первые лица» - большой концерт кавер-группы «Крупным планом» - а также подарки и сюрпризы Дресс-код: Русский шик. Красиво. Смело. С характером. Количество мест ограничено. Обязательная регистрация по телефону

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