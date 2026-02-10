Музыкальная иммерсивная битва на русский лад. Тебя ждут: - любимые хиты - азарт музыкального бинго - презентация новой обложки журнала «Авторский проект. Первые лица» - большой концерт кавер-группы «Крупным планом» - а также подарки и сюрпризы Дресс-код: Русский шик. Красиво. Смело. С характером. Количество мест ограничено. Обязательная регистрация по телефону