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Музыкальная иммерсивная битва на русский лад. Тебя ждут: - любимые хиты - азарт музыкального бинго - презентация новой обложки журнала «Авторский проект. Первые лица» - большой концерт кавер-группы «Крупным планом» - а также подарки и сюрпризы Дресс-код: Русский шик. Красиво. Смело. С характером. Количество мест ограничено. Обязательная регистрация по телефону
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