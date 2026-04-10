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Тематический вечер «Сумерки»

Пространство «Ближе», улица Маяковского, 13Ас4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

Синий свет, свечи, фильм на большом экране и композиции из «Сумерек» вживую на скрипке. Перед просмотром будет небольшой фуршет и игристое, а к фильму попкорн Holy Corn и лимонад Лапочка. Стоимость участия: 2500р с человека, для двоих — 4500р. Количество мест ограничено. Подробности и запись в тг @blizheplace

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