Синий свет, свечи, фильм на большом экране и композиции из «Сумерек» вживую на скрипке. Перед просмотром будет небольшой фуршет и игристое, а к фильму попкорн Holy Corn и лимонад Лапочка. Стоимость участия: 2500р с человека, для двоих — 4500р. Количество мест ограничено. Подробности и запись в тг @blizheplace