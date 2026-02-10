Большая барахолка — блошиный рынок на один день.

Участие: предполагает небольшой взнос. Приноси своё барахлишко и занимай торговую точку.

Продавай всё, что сможешь и выручка твоя. Записывайся заранее — места ограничены.

Можно продавать всё. Буквально всё:

Одежда, мебель, предметы быта, украшения, инструменты, подарочные упаковки и т.д.

Требования к товарам:

Одежда — чистая, без дырков и запахов. Предметы — исправные. Коробки/упаковки — без повреждений и т.п.

Покупателей на маркете угостят горячими напитками и встретят с улыбкой ребята из арт-пространства «Среда».

Вход покупателям — бесплатный.