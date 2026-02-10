ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Барахолка

Пространство «Среда», улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Еда

Про событие

Большая барахолка — блошиный рынок на один день.

Участие: предполагает небольшой взнос. Приноси своё барахлишко и занимай торговую точку.

Продавай всё, что сможешь и выручка твоя. Записывайся заранее — места ограничены.

Можно продавать всё. Буквально всё:

Одежда, мебель, предметы быта, украшения, инструменты, подарочные упаковки и т.д.

Требования к товарам:

Одежда — чистая, без дырков и запахов. Предметы — исправные. Коробки/упаковки — без повреждений и т.п.

Покупателей на маркете угостят горячими напитками и встретят с улыбкой ребята из арт-пространства «Среда».

Вход покупателям — бесплатный.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Марк Шагал. Полёт и творчество
Марк Шагал. Полёт и творчество

600₽

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
до

Бесплатно

Тень
Выбор редакции
Тень

от 500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Фейковая свадьба
Фейковая свадьба

от 4000₽

Анатомия идеального шкафа: рациональный гардероб без лишних трат
Анатомия идеального шкафа: рациональный гардероб без лишних трат

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста