Большая барахолка — блошиный рынок на один день.
Участие: предполагает небольшой взнос. Приноси своё барахлишко и занимай торговую точку.
Продавай всё, что сможешь и выручка твоя. Записывайся заранее — места ограничены.
Можно продавать всё. Буквально всё:
Одежда, мебель, предметы быта, украшения, инструменты, подарочные упаковки и т.д.
Требования к товарам:
Одежда — чистая, без дырков и запахов. Предметы — исправные. Коробки/упаковки — без повреждений и т.п.
Покупателей на маркете угостят горячими напитками и встретят с улыбкой ребята из арт-пространства «Среда».
Вход покупателям — бесплатный.