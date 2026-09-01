Встреча Клуба нескучных чтений в коллаборации с организаторами трёх сообществ:
- Терапевтический киноклуб
- Читательский клуб Кемерово
- Голубиная рисовальная
На встрече вместе с Ольгой Толмачёвой:
- Поговоришь о Марке Шагале и его искусстве
- Узнаешь, о символах и цвете в его работах
- Обсудишь символизм в работах других художников. Какие сюжеты очень популярны и почему?
- Научишься определять, подобно героям книг Дэна Брауна, узнаваемые сюжеты сами, используя всего лишь несколько символов и подсказок.
От Марии Москалёвой будет восстановительный круг о собственной жизненной истории — «Незаконченная картина: история, которую мы продолжаем».
- Исследуешь через символы: прошлое → настоящее → будущее.
- Отметишь изменения и пространство собственного выбора.
- Послушаешь опыт других.
- Поразмышляешь о том, что люди могут дать друг другу.
Сбор гостей с 18:00 до 18:15.
Количество мест ограничено.
Регистрация обязательна.