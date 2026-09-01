Встреча Клуба нескучных чтений в коллаборации с организаторами трёх сообществ:

Терапевтический киноклуб

Читательский клуб Кемерово

Голубиная рисовальная

На встрече вместе с Ольгой Толмачёвой:

- Поговоришь о Марке Шагале и его искусстве

- Узнаешь, о символах и цвете в его работах

- Обсудишь символизм в работах других художников. Какие сюжеты очень популярны и почему?

- Научишься определять, подобно героям книг Дэна Брауна, узнаваемые сюжеты сами, используя всего лишь несколько символов и подсказок.

От Марии Москалёвой будет восстановительный круг о собственной жизненной истории — «Незаконченная картина: история, которую мы продолжаем».

- Исследуешь через символы: прошлое → настоящее → будущее.

- Отметишь изменения и пространство собственного выбора.

- Послушаешь опыт других.

- Поразмышляешь о том, что люди могут дать друг другу.

Сбор гостей с 18:00 до 18:15.

Количество мест ограничено.

Регистрация обязательна.