Отношения. Вопросы и ответы
Советский проспект, 49А
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Встреча-обсуждение в формате "открытого микрофона" от команды опытных психологов из сообщества «Молодая семья». Никаких скучных слайдов и заумных терминов. Только ты, эксперты и вопросы. Это пространство, где можно: - Спросить то, что стеснялся спросить у терапевта наедине. - Разобрать конкретную ситуацию (можно анонимно). - Услышать не одно мнение, а взгляды сразу нескольких специалистов. - Понять, что трудности не «ненормальны», а вполне решаемы. Вход свободный. Количество мест ограничено. Запись обязательна по номеру телефона
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