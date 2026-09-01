Встреча-обсуждение в формате "открытого микрофона" от команды опытных психологов из сообщества «Молодая семья». Никаких скучных слайдов и заумных терминов. Только ты, эксперты и вопросы. Это пространство, где можно: - Спросить то, что стеснялся спросить у терапевта наедине. - Разобрать конкретную ситуацию (можно анонимно). - Услышать не одно мнение, а взгляды сразу нескольких специалистов. - Понять, что трудности не «ненормальны», а вполне решаемы. Вход свободный. Количество мест ограничено. Запись обязательна по номеру телефона