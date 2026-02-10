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Телесно-голосовая практика

Притомский проспект, 31к2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Вокальная йога — путешествие вглубь себя через звук и телесные ощущения. Как пройдёт встреча: • начнёшь с мягкого разогрева тела и дыхания, чтобы голос обрёл опору; • поможешь телу освободиться от зажимов не только в челюсти, но и во всём теле; • выполнишь простые и безопасные голосовые упражнения (опыт пения не важен); • завершишь совместным спонтанным звучанием, в гармонии с другими и с собой. Практику проводит Анна Янсон — преподаватель йога-вокала и энергопения. Запись в тг @mechtaispace_admin

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