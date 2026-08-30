ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Проводы лета в «Тишине»

Лес-отель «Тишина», Советская улица, 167, с. Елыкаево, Кемеровский округ

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Встреча в лесу, чтобы красиво и вкусно проводить лето. В программе: - Йога от студии растяжки «33 шпагата» - Чан и баня от лес-отеля «Тишина» - Сытный перекус от пиццерии «Сильвер Фуд» Стоимость: -1500р с абонементом студии растяжки -2000р без абонемента студии растяжки Запись по телефону и в комментариях @silver_food_kem Мест немного — лес большой, но чан один.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста