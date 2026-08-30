Встреча в лесу, чтобы красиво и вкусно проводить лето. В программе: - Йога от студии растяжки «33 шпагата» - Чан и баня от лес-отеля «Тишина» - Сытный перекус от пиццерии «Сильвер Фуд» Стоимость: -1500р с абонементом студии растяжки -2000р без абонемента студии растяжки Запись по телефону и в комментариях @silver_food_kem Мест немного — лес большой, но чан один.