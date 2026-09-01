Забег в честь 25-летия Goodline. Дистанции и старты: 12:00 — костюмированный забег, 1 км; 12:30 — детский забег, 1 км; 12:45 — спортивные забеги на 5, 10 и 15 км. В костюмированном забеге скорость вообще не важна — просто наряжайся в костюм любимого персонажа или придумай для образа интересный элемент. И преодолей дистанцию ярко, весело и в своём темпе. На финише тебя ждут награждение, розыгрыш призов и другие активности. Сбор гостей с 10:30. Старт забегов с 12:00.