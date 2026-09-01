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Праздничный забег

Центр проката лыж, улица Волкова, 45к3, Рудничный бор

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Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Забег в честь 25-летия Goodline. Дистанции и старты: 12:00 — костюмированный забег, 1 км; 12:30 — детский забег, 1 км; 12:45 — спортивные забеги на 5, 10 и 15 км. В костюмированном забеге скорость вообще не важна — просто наряжайся в костюм любимого персонажа или придумай для образа интересный элемент. И преодолей дистанцию ярко, весело и в своём темпе. На финише тебя ждут награждение, розыгрыш призов и другие активности. Сбор гостей с 10:30. Старт забегов с 12:00.

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