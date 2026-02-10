Осенний лекторий «Разговор с психологом»
Советский проспект, 49А
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Лекторий от сообщества «Помогающих специалистов». Спикеры и темы: 1. Юлия Андриенко. Тревога - не враг: как перестать бороться и начать договариваться. 2. Екатерина Воронова. Воришки энергии: как открыть доступ к скрытому ресурсу. 3. Ольга Ханжина. Причины подростковой тревожности. 4. Ольга Шаройко. Женщины 40+. Возвращение к себе. Вход бесплатный, нужна регистрация.
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