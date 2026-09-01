Первый хор музыкальной школы «ГРЕМИ». Будешь петь любимые песни под фортепиано и гитару. Без опыта, без оценок и без «я не умею петь» . Можно прийти одному, с другом или вообще впервые познакомиться с ГРЕМИ. Запись в тг @gremi_admin или по телефону