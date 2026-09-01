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Хор Греми

Студия «Греми», Карболитовская улица, 1/3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Первый хор музыкальной школы «ГРЕМИ». Будешь петь любимые песни под фортепиано и гитару. Без опыта, без оценок и без «я не умею петь» . Можно прийти одному, с другом или вообще впервые познакомиться с ГРЕМИ. Запись в тг @gremi_admin или по телефону

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