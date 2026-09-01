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Коста Лакоста

Эфир
бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Для тех, кто любит стильные лайвы, современную поп-сцену и музыку с лёгкой меланхолией и красивым битом. Мрачная романтика, танцевальный поп и вайб ночного города — концерт Коста Лакоста обещает вечер, где хочется одновременно подпевать, танцевать и немного драматично смотреть в потолок. Артист, который уверенно смешивает поп, хип-хоп и электронное звучание, выйдет на сцену с главными хитами, атмосферными треками и фирменной эстетикой, за которую его любят слушатели. В программе — узнаваемые песни, яркий свет, плотный звук и настроение большого ночного концерта.

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