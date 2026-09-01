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тринадцать карат

Эфир
бульвар Строителей, 54А

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от 2500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Биографический сторителлинг в его релизах в сочетании с мощными гитарными, барабанными партиями и неповторимым вокалом в симбиозе создают солд-аут во всех городах. Каждое его выступление — это баланс безумия, визуальных эффектов, драйва и фирменного шоу, которое остаётся откликом у зрителя на всю жизнь.

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