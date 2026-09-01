Биографический сторителлинг в его релизах в сочетании с мощными гитарными, барабанными партиями и неповторимым вокалом в симбиозе создают солд-аут во всех городах. Каждое его выступление — это баланс безумия, визуальных эффектов, драйва и фирменного шоу, которое остаётся откликом у зрителя на всю жизнь.