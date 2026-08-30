Квартирник Лилии Шакировой от «Академии Счастливых людей». Творческая встреча, которая состоит из трёх частей: нетворкинг, концерт и свободный микрофон. Именно на квартирнике каждый человек без специальной подготовки может выступить на сцене (песня, стихи, стендап, танец, театральный перфоманс и любое проявление творчества). Сбор гостей — 16:45. Запись обязательна. Есть места только для гостей. Вопросы по телефону и в тг @liliyasha18