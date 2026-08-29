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Рок-группа со своим запоминающимся звучанием. Исполняют знаменитые хиты всех годов и жанров в собственном стиле. Основное музыкальное направление — ROCK. Но синтезирован с другими стилями: Drum'n'Bass, Electronic-Rock, Alternative Rock.
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